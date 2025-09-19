Bimbo caduto da terrazzo scuola a Genova la procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore
(Adnkronos) – Al vaglio due ipotesi di reato per l'incidente che ha coinvolto il bambino di sette anni caduto dal terrazzo dell'istituto De Amicis a Voltri. La procura di Genova è in attesa degli atti. Secondo quanto emerge, il piccolo sarebbe salito su una rampa di scale priva di parapetto e avrebbe avuto accesso al . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: bimbo - caduto
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
Dolore a Spezia per Andrea. Dichiarata la morte cerebrale del bimbo caduto in piscina
Gallipoli, morto il bimbo di sette anni caduto nella piscina di un parco acquatico
Gravissimo, ma stabile il bimbo caduto dalla terrazza della scuola. Assedio dei media alla scuola e all'ospedale. Chiuso il parco di Villa Duchessa di Galliera. Medici in silenzio stampa - X Vai su X
Un bambino di 7 anni è caduto dalla finestra di una scuola a Genova. Il bimbo è stato portato in ospedale, è in condizioni critiche. #ANSA Vai su Facebook
Bimbo caduto dal terrazzino della scuola: condizioni ancora critiche, avviate le indagini; Resta gravissimo il bimbo caduto a scuola a Voltri: il nodo personale scolastico e l’imminente ispezione; Bambino cade dal terrazzo della scuola, la procura valuta due ipotesi di reato.
Bimbo caduto dal terrazzo della scuola a Voltri, “resta in prognosi riservata” - Genova – Il bimbo di 7 anni caduto ieri dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 di via Nicolò da Corte resta “ ricoverato presso la Rianimazione dell'Istituto ... Riporta ilsecoloxix.it
Bimbo caduto da terrazzo scuola a Genova, la procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore - (Adnkronos) – Al vaglio due ipotesi di reato per l’incidente che ha coinvolto il bambino di sette anni caduto dal terrazzo dell’istituto De Amicis a Voltri. Secondo pianetagenoa1893.net