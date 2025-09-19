Bimba di 18 mesi lasciata sola in casa | denunciata la madre a Busto Arsizio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le urla che hanno fatto scattare l’allarme. Sono state le urla e il pianto prolungato a insospettire i vicini di un condominio in via Lamarmora, a Busto Arsizio (Varese). In un primo momento i residenti hanno pensato a semplici capricci, ma con il passare dei minuti hanno deciso di bussare alla porta dell’appartamento per verificare la situazione. L’intervento delle forze dell’ordine. Dopo i tentativi vani di ottenere una risposta, i condomini hanno chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno forzato la serratura e hanno fatto una scoperta sconcertante: una bambina di soli 18 mesi era stata lasciata completamente sola nell’abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
