Bimba di 18 mesi lasciata a casa da sola i vicini sentono le urla e intervengono | denunciata la mamma

Una bimba di 18 mesi è stata lasciata a casa da sola a Busto Arsizio, un comune in provincia di Varese. A lanciare l'allarme sono stati i vicini dopo aver sentito le urla e il pianto provenienti dall'appartamento. Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno denunciato la mamma per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

