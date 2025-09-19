Billie Jean King Cup Paolini porta l’Italia 1-1 con l’Ucraina

Roma, 19 set. (askanews) – L’Italia si aggrappa a Jasmine Paolini nella semifinale di Billie Jean King Cup contro l’Ucraina. Sotto 1-0 dopo il primo singolare, con la netta vittoria di Marta Kostyuk su Elisabetta Cocciaretto (6-3, 6-2), le azzurre di Tathiana Garbin si sono affidate alla numero uno d’Italia che per la prima volta in carriera ha battuto Elina Svitolina, cancellando così le amare sconfitte con l’ucraina agli Australian Open e al Roland Garros. Stavolta a rimontare è stata Paolini, al termine di una partita straordinaria chiusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it