Billie Jean King Cup Italia-Ucraina | la diretta

Si deciderà nel doppio la semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Ucraina. Nel secondo singolare infatti Jasmine Paolini, numero otto del ranking Wta, ha battuto in rimonta Elina Svitolina, tredicesima nella classifica mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e 27? di gioco, regalando il punto del pareggio all'Italia. In precedenza, nel primo singolare, Elisabetta Cocciaretto, numero 91 del ranking, aveva perso in due set (6-2, 6-3) contro Marta Kostyuk, 26a del ranking.

