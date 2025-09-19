Billie Jean King Cup 2025 Paolini-Errani battono l’Ucraina | l’Italia vola in finale

Jasmine Paolini e Sara Errani mandano l’Italia in finale in Billie Jean King Cup 2025. Le azzurre, campionesse in carica, si sono imposte oggi, venerdì 19 settembre, in semifinale in rimonta sull’Ucraina con il punteggio di 2-1 trionfando nel doppio decisivo grazie alla coppia Errani-Paolini. Le due azzurre, campionesse olimpiche, hanno battute Kichenok e Kostyuk in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. A far partire la rimonta era stata proprio Jasmine Paolini, numero 8 del mondo, che aveva superato in tre set Elina Svitolina, rimontando con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Nel primo match di giornata Elisabetta Cocciaretto aveva invece perso contro Marta Kostyuk, che l’aveva battuta con il punteggio di 6-2, 6-3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

