Bilancio del mandato e affondo su Conerobus così l' assessore Brandoni | Ad Ancona il record di evasione tariffaria

ANCONA - In un incontro con gli elettori tenutosi nei giorni scorsi presso la Mole Vanvitelliana, l'assessore regionale uscente e ricandidato al consiglio, Goffredo Brandoni, ha tracciato un bilancio del suo operato e delineato le sfide future per il territorio, con un'attenzione particolare alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it