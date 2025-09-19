Bilancio del mandato e affondo su Conerobus così l' assessore Brandoni | Ad Ancona il record di evasione tariffaria
ANCONA - In un incontro con gli elettori tenutosi nei giorni scorsi presso la Mole Vanvitelliana, l'assessore regionale uscente e ricandidato al consiglio, Goffredo Brandoni, ha tracciato un bilancio del suo operato e delineato le sfide future per il territorio, con un'attenzione particolare alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: bilancio - mandato
La Giunta Tarasconi compie tre anni e pubblica un bilancio di metà mandato
Bilancio di metà mandato dell’amministrazione Russo, l'opposizione: "Se davvero ama la città, si dimetta"
Azienda Speciale Civitella: le priorità e il bilancio di metà mandato della Farmacia Comunale
Ci siamo! Partono gli appuntamenti nei territori per fare un bilancio di metà mandato e aprire un dialogo diretto con Roma e con i suoi quartieri, Municipio per Municipio. Perché il futuro della città si costruisce insieme, strada facendo. Info, approfondimenti e ca Vai su Facebook
I conti in tasca al Comune. Via all’assestamento di bilancio, scatta l’operazione Conerobus - Il vicesindaco e assessore con delega all’azienda di trasporto pubblico, Giovanni Zinni, in accordo con la giunta, ha deciso di mettere quasi metà del budget dell’assestamento ... Da ilrestodelcarlino.it
Crisi Conerobus Il bilancio dell’azienda resta un rebus - Conerobus e la sua situazione preoccupante al centro della discussione sull’assestamento di bilancio. Riporta ilrestodelcarlino.it