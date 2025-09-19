' Bike to work day' | in 300 pedalano in centro storico per la salute e la sostenibilità del territorio
Oltre 300 persone tra dipendenti, docenti, ricercatori e studenti degli atenei e centri di ricerca pisani hanno pedalato insieme per le vie del centro storico in occasione del ‘Bike to Work Day’. Partendo dalla propria abitazione, si sono ritrovate durante la mattinata di venerdì 19 settembre in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Venerdì 19 Settembre 2025 partecipa alla giornata europea del Bike to Work! Vai al lavoro in bicicletta o fai parte del percorso e metti la tua foto sui social indicando come ashtag #biketowork Vai su Facebook
