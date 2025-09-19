Biglietti Juve | dettagli e info utili per i match contro Sporting CP e Torino Le fasi di vendita come e dove acquistare i tagliandi delle due partite
Biglietti Juve: ecco tutti i dettagli per i match contro Sporting CP e Torino. Le fasi di vendita, come e dove acquistare i tagliandi delle sfide. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le info e i dettagli per i biglietti dei match contro Sporting CP di Champions League e Torino di Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero. COMUNICATO – «Il mese di novembre inizia con due appuntamenti da non perdere all’Allianz Stadium: la seconda sfida casalinga della prima fase della UEFA Champions League contro lo Sporting CP e il Derby della Mole! Le fasi di vendita dei biglietti saranno le stesse per entrambi i match, si parte subito con i Member che potranno usufruire di tariffe speciali, loro dedicate con risparmi fino a 50€ per biglietto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: biglietti - juve
Biglietti Juve: info utili e dettagli per i tagliandi in vista delle gare contro il Parma e contro l’Inter. Come assistere alle partite della Juventus: tutte le indicazioni
Biglietti Juve Juventus Next Gen: ecco tutte le info utili per i tifosi bianconeri per assistere dal vivo all’amichevole in famiglia
Biglietti Juve, annunciato il Games Pack per la prossima Champions League: tutte le informazioni in vista della nuova stagione
VillaReal - Juventus Biglietti CONFERMATI per tutti i soci Che hanno fatto Richiesta Vai su Facebook
-: https://ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-juve-stabia-venezia-biglietti-in-vendita-da-mercoledi-27-agosto/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - X Vai su X
Serie A Enilive | Lazio-Juventus, la vendita dei tagliandi; In vendita i biglietti per la sfida di sabato 17 maggio a Como tra Juventus e Roma: promozioni per Under 20, Over 65 e studenti universitari; Serie A Enilive | Lazio-Juventus, le info sulla vendita libera.
Coppa Italia, biglietti Atalanta-Juve: info, costi, dettagli e fasi di vendita - Ai sostenitori dell'Atalanta sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. Segnala corrieredellosport.it
Biglietti Juve-Torino, già iniziata la prelazione per i "Member" - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, illustra le fasi di vendita dei biglietti per assistere al derby di campionato contro il Torino, in programma allo Stadium sabato 8 novembre a ... Si legge su tuttojuve.com