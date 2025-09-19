Biglietti Inter Sassuolo, a San Siro per la terza volta nelle prime quattro giornate di Serie A: i tifosi possono acquistare i biglietti a partire da 10€. Domenica sera, l’ Inter tornerà a San Siro per la terza volta nelle prime quattro giornate di Serie A, affrontando il Sassuolo con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45. Il club nerazzurro ha comunicato che i tifosi interisti hanno ancora l’opportunità di acquistare i biglietti per assistere alla sfida, con prezzi a partire da 10€. Come indicato dal club, i biglietti sono disponibili online a partire da 10€, ma è possibile acquistarli anche presso le biglietterie nei pressi dello stadio, che saranno aperte nella giornata di gara a partire dalle ore 17:45. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biglietti Inter Sassuolo, ancora disponibili i tagliandi per vedere il match di domenica a San Siro!