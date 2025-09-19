Biglietti a ruba più di 1100 gli ospiti Oggi due anticipi

È tempo di rifinitura per la Reggiana: alla vigilia del match interno col Catanzaro, i granata saranno agli ordini di Davide Dionigi in mattinata. Sede dell’allenamento sarà " Villa Granata " e non Masone come inizialmente stabilito. Domani la cornice sarà quella delle grandi occasioni domani: venduti 1786 biglietti, di cui ben 1109 nel settore ospiti. Nel mirino una cornice da circa 10mila spettatori. Per gli ospiti c’è tempo fino alle 19 di oggi. Capitolo campagna abbonamenti: siamo a quota 6174 e domani chiuderà i battenti. La squadra arriva abbastanza bene a questo appuntamento: Magnani sta continuando a mettere benzina nelle gambe e si potrebbe ipotizzare come gara di debutto il derby di Cesena di sabato 4 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

