Biglietti a ruba più di 1100 gli ospiti Oggi due anticipi
È tempo di rifinitura per la Reggiana: alla vigilia del match interno col Catanzaro, i granata saranno agli ordini di Davide Dionigi in mattinata. Sede dell’allenamento sarà " Villa Granata " e non Masone come inizialmente stabilito. Domani la cornice sarà quella delle grandi occasioni domani: venduti 1786 biglietti, di cui ben 1109 nel settore ospiti. Nel mirino una cornice da circa 10mila spettatori. Per gli ospiti c’è tempo fino alle 19 di oggi. Capitolo campagna abbonamenti: siamo a quota 6174 e domani chiuderà i battenti. La squadra arriva abbastanza bene a questo appuntamento: Magnani sta continuando a mettere benzina nelle gambe e si potrebbe ipotizzare come gara di debutto il derby di Cesena di sabato 4 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Odissea: la Universal organizza una prevendita a 1 anno dall'uscita e i biglietti vanno a ruba in un'ora
Odissea di Christopher Nolan: la Universal organizza una prevendita a 1 anno dall'uscita e i biglietti vanno a ruba in un'ora
Villa Lante teatro di concerti e spettacoli con biglietti già a ruba: “Il Festival è entrato nel cuore dei viterbesi”
Atmosfera da derby a Trigoria, con Massara e Ranieri a seguire da vicino la squadra ? Intanto i tifosi confermano la loro passione: biglietti per Nizza andati a ruba ? Le news della giornata: - facebook.com Vai su Facebook
