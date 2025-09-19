big brother 27: analisi della strategia di Vince Panaro e le possibilità di salvataggio di Keanu Soto. La settimana 11 di Big Brother 27 si caratterizza per l’importanza delle decisioni prese dal nuovo capo famiglia, Vince Panaro. La sua intenzione è quella di eliminare Keanu Soto, ma la modalità più efficace per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere il metodo del backdoor, piuttosto che una semplice nomina diretta. Questa strategia, infatti, permette di mantenere un certo margine di manovra e ridurre i rischi di perdere il potere. vincente della prova HOH e le sue intenzioni. la vittoria di Vince nella prova di resistenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Big Brother 27: perché l’HOH della settimana 11 dovrebbe fare backdoor al suo obiettivo