Bidone agricolo pieno di droga a Ravenna quanti kg di cocaina e hashish sono stati sequestrati

Notizie.virgilio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Ravenna per detenzione di 3 kg di droga. Sequestrati hashish e cocaina durante una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bidone agricolo pieno di droga a ravenna quanti kg di cocaina e hashish sono stati sequestrati

© Notizie.virgilio.it - Bidone agricolo pieno di droga a Ravenna, quanti kg di cocaina e hashish sono stati sequestrati

In questa notizia si parla di: bidone - agricolo

Bidone agricolo pieno di droga a Ravenna, quanti kg di cocaina e hashish sono stati sequestrati.

Bidone agricolo pieno di droga a Ravenna, quanti kg di cocaina e hashish sono stati sequestrati - Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Ravenna per detenzione di 3 kg di droga. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Bidone Agricolo Pieno Droga