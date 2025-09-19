Biasin cauto | Pio Esposito? Vietato esagerare ma in ciò che abbiamo visto la sensazione è questa

Biasin cauto a Cronache di Spogliatoio nel giudizio su Pio Esposito. Il giornalista ammette il valore, ma avverte sull’esagerazioni. Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato l’esordio di Pio Esposito in Champions League contro l’ Ajax, esprimendo un giudizio positivo sul giovane attaccante. Biasin ha sottolineato che, sebbene non si debba fare troppo clamore attorno al giovane talento, le sue performance finora suggeriscono che Esposito abbia le qualità per far parte della rosa di un club di altissimo livello come l’ Inter. IL DEBUTTO IN CHAMPIONS E IL VALORE DI ESPOSTO – «Pio Esposito? Vietato esagerare, ma negli spezzoni che abbiamo visto la sensazione, e non è poco, è che può stare nella rosa di una grande squadra». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin cauto: «Pio Esposito? Vietato esagerare, ma in ciò che abbiamo visto, la sensazione è questa»

In questa notizia si parla di: biasin - cauto

Rispetto Neschio, Fabio Bergomi (anche se ci odia, ma non si può non amarlo), Tramontana e Daniele Mari. Altri fenomeni da baraccone, come Mastrangelo, Biasin o il vecchio che grida “juventino”, oltre ad essere di un cringe estremo, sono persone da non t - X Vai su X

La festa di CAUTO, bellissima!Trent’anni fa erano un’intuizione. Oggi sono una rete concreta, che crea valore e impatto. Un luogo dove ogni persona porta con sé competenze, visione e passione. Rete CAUTO Vai su Facebook

Inter, Biasin: Senza senso criticare la squadra e Chivu.

Biasin: “Pio Esposito? Inter non era sicura di tenerlo. Non è terza o quarta punta, ma…” - Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su Pio Esposito dopo l'esordio in Champions ... Lo riporta msn.com

L'Inter rifiuta 45 milioni per Pio Esposito: ecco chi li aveva offerti - Questa è una delle poche certezze sul mercato dell'Inter, ancora alla ricerca di un difensore e di un centrocampista, dopo la conclusione senza lieto fine della telenovela ... Come scrive ilgiornale.it