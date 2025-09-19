Biasin cauto | Pio Esposito? Vietato esagerare ma in ciò che abbiamo visto la sensazione è questa

Internews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biasin cauto a Cronache di Spogliatoio nel giudizio su Pio Esposito. Il giornalista ammette il valore, ma avverte sull’esagerazioni. Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato l’esordio di Pio Esposito in Champions League contro l’ Ajax, esprimendo un giudizio positivo sul giovane attaccante. Biasin ha sottolineato che, sebbene non si debba fare troppo clamore attorno al giovane talento, le sue performance finora suggeriscono che Esposito abbia le qualità per far parte della rosa di un club di altissimo livello come l’ Inter. IL DEBUTTO IN CHAMPIONS E IL VALORE DI ESPOSTO – «Pio Esposito? Vietato esagerare, ma negli spezzoni che abbiamo visto la sensazione, e non è poco, è che può stare nella rosa di una grande squadra». 🔗 Leggi su Internews24.com

biasin cauto pio esposito vietato esagerare ma in ci242 che abbiamo visto la sensazione 232 questa

© Internews24.com - Biasin cauto: «Pio Esposito? Vietato esagerare, ma in ciò che abbiamo visto, la sensazione è questa»

In questa notizia si parla di: biasin - cauto

Inter, Biasin: Senza senso criticare la squadra e Chivu.

biasin cauto pio espositoBiasin: “Pio Esposito? Inter non era sicura di tenerlo. Non è terza o quarta punta, ma…” - Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su Pio Esposito dopo l'esordio in Champions ... Lo riporta msn.com

L'Inter rifiuta 45 milioni per Pio Esposito: ecco chi li aveva offerti - Questa è una delle poche certezze sul mercato dell'Inter, ancora alla ricerca di un difensore e di un centrocampista, dopo la conclusione senza lieto fine della telenovela ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Biasin Cauto Pio Esposito