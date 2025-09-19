Bianconiglio Bimbi a spasso con le scialuppe
Il servizio nido attivato quest’anno ha azzerato le liste d’attesa, grazie alla nuova struttura "Il Bianconiglio". C’è anche una novità: le scialuppe per portare i bimbi a spasso per le strade del paese. "Il Bianconiglio", lo ricordiamo, è stato realizzato nell’ex cucina centralizzata di via Vincenzo Bellini e inaugurato il 30 agosto. Accoglie 25 bambini da uno a tre anni e ha consentito di azzerare le liste d’attesa. "Dal 3 settembre – spiega l’assessore alla scuola Giulia Fondi – è iniziato il nuovo anno educativo nei due nidi comunali aglianesi, Il Glicine di via Curiel e Il Bianconiglio di via Bellini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bianconiglio - bimbi
Nido Bianconiglio, lavori conclusi. Scuola pronta per accogliere i bimbi
Il Bianconiglio Via Dante 4/a - Zola Predosa domani riapre per svendere tutto scontato al 70% abbigliamento bimbi 0 a 16 anni - facebook.com Vai su Facebook
Bianconiglio. Bimbi a spasso con le scialuppe.
"Bianconiglio". Bimbi a spasso con le scialuppe - Il servizio nido attivato quest’anno ha azzerato le liste d’attesa, grazie alla nuova struttura "Il Bianconiglio". Scrive lanazione.it