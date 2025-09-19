Bianca Balti dopo il tumore l’ha colpita un’altra malattia | il doloroso sfogo della modella

Bianca Balti ha svelato il difficile periodo vissuto dopo la lotta contro il tumore: un crollo emotivo l’ha portata a combattere la depressione. Ecco il suo racconto toccante. Leggi anche: La figlia di Bianca Balti compie 18 anni ed è bellissima: ecco chi è il padre della ragazza Una delle modelle italiane più conosciute a livello internazionale, Bianca Balti, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare un capitolo doloroso della sua vita. Dopo aver affrontato un tumore alle ovaie, la top model ha rivelato di aver vissuto mesi di forte depressione. Attraverso la sua newsletter, ha descritto con parole lucide e commoventi il crollo emotivo arrivato all’improvviso, quando sembrava che la parte più dura della sua battaglia fosse ormai alle spalle. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Bianca Balti, dopo il tumore, l’ha colpita un’altra malattia: il doloroso sfogo della modella

In questa notizia si parla di: bianca - balti

Bianca Balti e l’amore con Alessandro Cutrera: “Un anno di noi”. La coppia innamoratissima al mare

Bianca Balti, primo anniversario con Alessandro (accanto a lei durante il tumore): "Un anno di noi"

Bianca Balti e la dedica per il fidanzato Alessandro Cutrera nel giorno del loro anniversario: “Un anno di noi”

Bianca Balti: "Ero sparita da Instagram perché ero depressa" - X Vai su X

Bianca Balti, il tumore e la depressione: «In Sardegna non sapevo come alzarmi dal letto, il mio cervello era spento» Vai su Facebook

Bianca Balti e la depressione: «Il tumore mi ha cambiato la vita: in Sardegna piangevo e non sapevo come alzarmi dal letto. Il mio...; Bianca Balti: “Ho smesso di usare Instagram perché ero depressa”; Bianca Balti un anno dopo la diagnosi: Festeggio l'essere viva.

Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, da malata non potevo fingere che andasse tutto bene» - Nella sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa social che si è presa dallo scorso giugno: «Il mio cervello si è spento, il mio corpo l'ha seguito. Scrive vanityfair.it

Bianca Balti: “Sono sparita dai social perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene” - Nel sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa che si è presa dallo scorso giugno e ha ringraziato tutte le persone che le hanno scritto e hanno pregato per lei ... Riporta ilgiorno.it