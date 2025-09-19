Beukema non ha dubbi | non solo l’espulsione un altro episodio ha condannato il Napoli

La risposta di Beukema: c’è un altro episodio che poteva cambiate Manchester City-Napoli. Il Napoli perde contro il Manchester City in una gara che è senza dubbio stata influenzata dall’ espulsione di Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha giocato una gara di grande abnegazione e sacrificio, ma non è bastato per frenare la furia del City. Restano, comunque, 20 minuti di ottima fattura prima del rosso, oltre che in generale un senso di grande attaccamento alla maglia visto nel resto del match in inferiorità numerica. Beukema rammaricato: “Se fosse entrato il mio colpo di testa.”. Sam Beukema individua però anche un altro episodio decisivo in questa sconfitta: intervistato in mixed zone, il difensore si dice rammaricato anche per la palla gol avuta sulla sua testa proprio pochissimi istanti prima del rosso per Di Lorenzo: Purtroppo non è andata dentro come la scorsa partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Beukema non ha dubbi: non solo l’espulsione, un altro episodio ha condannato il Napoli

