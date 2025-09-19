Bertola avverte | Pio? È forte fisico ma sa pure fare questo Avrà una grandissima carriera
Bertola, difensore dell’Udinese accostato ai nerazzurri, riflette sulle sue qualità di Pio Esposito. Poi ricorda il successo a San Siro. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, Nicolò Bertola, difensore dell’ Udinese, ha commentato la vittoria della sua squadra contro l’ Inter e ha parlato dei compagni di squadra più talentuosi che ha avuto, come Pio Esposito. Il giovane difensore, che ha fatto parte del Spezia nella passata stagione, ha analizzato anche i suoi obiettivi futuri e le sfide che lo attendono. LA VITTORIA CONTRO L’INTER – «È una spinta in più, come però lo è stato vincere a Pisa: due partite che hanno fatto capire per primi a noi stessi le qualità che abbiamo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bertola - avverte
Villanova Marchesana ci avverte Vai su Facebook
Bertola: "Pio Esposito ha un grandissimo potenziale. Nazionale? Tengo i piedi per terra" - "Ho trovato una città con molto entusiasmo, ho girato da poco perché inizialmente con tanto allenamento ho avuto meno occasione. Secondo tuttomercatoweb.com