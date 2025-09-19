Berti, guardalinee da Champions. Esordio in Belgio (e pensare che voleva smettere).

Da Prato a Bruges, dove ha debuttato da assistente arbitrale in Champions League. E’ la parabola molto positiva di Alessio Berti, arbitro della sezione di Prato, che proprio ieri sera ha coronato uno dei propri sogni. Il "fischietto" pratese è infatti stato designato nella terna arbitrale della partita tra Club Brugge e Monaco, valido per la prima giornata della Champions: arbitro Simone Sozza, Berti assistente arbitrale insieme a Davide Imperiale. Un lungo percorso, il suo, iniziato nel 2010, quando debuttò come arbitro. E non esente da aneddoti curiosi: dopo aver diretto le prime venti partite, decise di smettere e di tornare a giocare in quanto non del tutto entusiasta del ruolo di direttore di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

