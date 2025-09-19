Berti guardalinee da Champions Esordio in Belgio e pensare che voleva smettere
Da Prato a Bruges, dove ha debuttato da assistente arbitrale in Champions League. E’ la parabola molto positiva di Alessio Berti, arbitro della sezione di Prato, che proprio ieri sera ha coronato uno dei propri sogni. Il "fischietto" pratese è infatti stato designato nella terna arbitrale della partita tra Club Brugge e Monaco, valido per la prima giornata della Champions: arbitro Simone Sozza, Berti assistente arbitrale insieme a Davide Imperiale. Un lungo percorso, il suo, iniziato nel 2010, quando debuttò come arbitro. E non esente da aneddoti curiosi: dopo aver diretto le prime venti partite, decise di smettere e di tornare a giocare in quanto non del tutto entusiasta del ruolo di direttore di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: berti - guardalinee
MATCHDAY SerieA 20.45 ? Stadio Giuseppe Meazza Milan DAZN arbitro Marcenaro ? guardalinee Berti - Ceccon 4 uomo Rapuano VAR Fabbri AVAR Paterna - facebook.com Vai su Facebook
Berti, guardalinee da Champions. Esordio in Belgio (e pensare che voleva smettere).
Berti, guardalinee da Champions. Esordio in Belgio (e pensare che voleva smettere) - Da Prato a Bruges, dove ha debuttato da assistente arbitrale in Champions League. Lo riporta msn.com
Calcio, l'arbitro Alessio Berti di Prato debutta in Champions League - Alessio Berti, della sezione di Prato, è pronto a debuttare come assistente arbitrale in Club Brugge - Da msn.com