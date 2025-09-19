Berrettini tifa Dallavalle e gli chiede un selfie! Il video dell' incontro

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sportivo d'eccezione a fare il tifo per Andrea Dallavalle: Matteo Berrettini, a Tokyo per il torneo 500, ha seguito la gara dagli spalti e, dopo l'impresa dell'azzurro, gli ha chiesto di scattare un selfie insieme. Credits: Rai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

berrettini tifa dallavalle e gli chiede un selfie il video dell incontro

© Gazzetta.it - Berrettini tifa Dallavalle e... gli chiede un selfie! Il video dell'incontro

In questa notizia si parla di: berrettini - tifa

Berrettini tifa Dallavalle e... gli chiede un selfie! Il video dell'incontro; Dallavalle d'argento nel triplo ai Mondiali. Il tifoso Berrettini gli chiede un selfie dalla tribuna.

berrettini tifa dallavalle chiedeDallavalle d'argento nel triplo ai Mondiali. Il tifoso Berrettini gli chiede un selfie dalla tribuna - Durante il giro d'onore con la bandiera italiana, dalle tribune lo ferma un tifoso speciale, Matteo Berrettini, ... Si legge su repubblica.it

Mondiale, Dallavalle argento a sorpresa e selfie con Berrettini: Pichardo provoca il team Italia e Diaz lo sfida - Mondiali atletica, Dallavalle argento a sorpresa nel triplo: festeggia con un selfie con Berrettini. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Tifa Dallavalle Chiede