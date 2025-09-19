Uno sportivo d'eccezione a fare il tifo per Andrea Dallavalle: Matteo Berrettini, a Tokyo per il torneo 500, ha seguito la gara dagli spalti e, dopo l'impresa dell'azzurro, gli ha chiesto di scattare un selfie insieme. Credits: Rai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini tifa Dallavalle e... gli chiede un selfie! Il video dell'incontro