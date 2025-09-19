Berrettini tifa Dallavalle e gli chiede un selfie! Il video dell' incontro
Uno sportivo d'eccezione a fare il tifo per Andrea Dallavalle: Matteo Berrettini, a Tokyo per il torneo 500, ha seguito la gara dagli spalti e, dopo l'impresa dell'azzurro, gli ha chiesto di scattare un selfie insieme. Credits: Rai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: berrettini - tifa
Berrettini esce di scena al primo turno di Hangzhou L’azzurro, che è tornato in campo oggi dopo uno stop iniziato lo scorso 30 giugno, giocherà il torneo di Tokyo la settimana prossima. Vai su Facebook
Berrettini tifa Dallavalle e... gli chiede un selfie! Il video dell'incontro; Dallavalle d'argento nel triplo ai Mondiali. Il tifoso Berrettini gli chiede un selfie dalla tribuna.
Dallavalle d'argento nel triplo ai Mondiali. Il tifoso Berrettini gli chiede un selfie dalla tribuna - Durante il giro d'onore con la bandiera italiana, dalle tribune lo ferma un tifoso speciale, Matteo Berrettini, ... Si legge su repubblica.it
Mondiale, Dallavalle argento a sorpresa e selfie con Berrettini: Pichardo provoca il team Italia e Diaz lo sfida - Mondiali atletica, Dallavalle argento a sorpresa nel triplo: festeggia con un selfie con Berrettini. Lo riporta sport.virgilio.it