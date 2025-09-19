Non è finito il periodo buio di Matteo Berettini. Tornato in campo dopo 80 giorni di pausa per sistemare il proprio fisico, il romano ha perso all’esordio dell’ Atp 250 di Hangzhou contro il ripescato Dalibor Svrcina, n. 99 al mondo. Il tennista ceco ha imposto un doppio 6-3 al capitolino in un’ora e 25 minuti per il 22enne e se è vero che Il capitolino proseguirà il suo tour asiatico con l’Atp 500 di Tokyo e poi il con il Masters 1000 di Shangai, dall’altra parte la prestazione di ieri accende parecchi dubbi sul suo stato di forma, tanto da renderlo irriconoscibile. Altra musica quando si parla di Giulio Zeppieri che, dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto il match di primo turno del tabellone principale di questo torneo eliminando Sun Fajing (6-2 6-3) e agli ottavi sfiderà lo statunitense Learner Tien, numero 54 al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Berrettini, rientro amaro