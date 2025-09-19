Bernini contro l’ignavia dei rettori

Ilfoglio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri il Foglio ha pubblicato un “Appello” alla ministra dell’Università Anna M. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

bernini contro l8217ignavia dei rettori

© Ilfoglio.it - Bernini contro l’ignavia dei rettori

In questa notizia si parla di: bernini - ignavia

bernini contro l8217ignavia rettoriBernini contro l'ignavia dei rettori - "La prevaricazione e la violenza non sono accettabili" dice il rettore del Politecnico di Bari. Da ilfoglio.it

"M’incateno al Ministero". Parte la rivolta dei rettori contro i tagli agli atenei - Vertice a Siena per contestare le misure del governo e lanciare una risposta forte e collegiale "E’ inutile che Bernini smentisca, le sforbiciate mettono a rischio la sopravvivenza delle università". Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bernini Contro L8217ignavia Rettori