Bergamo dal 22 settembre tariffa minima di 50 centesimi per parcheggiare nelle strisce blu

Ecodibergamo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MOBILITÀ. «Uno strumento semplice ma necessario per evitare un uso distorto degli stalli», spiega l’assessore Berlanda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo dal 22 settembre tariffa minima di 50 centesimi per parcheggiare nelle strisce blu

© Ecodibergamo.it - Bergamo, dal 22 settembre tariffa minima di 50 centesimi per parcheggiare nelle strisce blu

In questa notizia si parla di: bergamo - settembre

Italia-Estonia il 5 settembre a Bergamo. Biglietti interi da 20 a 50 euro

Bergamo per la pace: il 6 settembre una maxi bandiera arcobaleno sulle Mura

La Pigiama Run, la corsa per i bambini malati di cancro torna a settembre a Bergamo. Iscrizioni aperte

Da lunedì 22 settembre entra in vigore la tariffa minima per la sosta su strisce blu; Bergamo, dal 22 settembre tariffa minima di 50 centesimi per parcheggiare nelle strisce blu; Bergamo, nelle strisce blu tariffa minima di 50 centesimi: «Per scoraggiare comportamenti scorretti».

bergamo 22 settembre tariffaBergamo, dal 22 settembre tariffa minima di 50 centesimi per parcheggiare nelle strisce blu - Da lunedì 22 settembre, su tutto il territorio comunale, sarà introdotta una tariffa minima obbligatoria di 50 ... ecodibergamo.it scrive

bergamo 22 settembre tariffaBergamo, nelle strisce blu tariffa minima di 50 centesimi: «Per scoraggiare comportamenti scorretti» - L'assessore Berlanda: «Non è per penalizzare ma per assicurare un uso equo e funzionale dello spazio pubblico, soprattutto nelle aree più conge ... Come scrive bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo 22 Settembre Tariffa