Apprendo con sorpresa che sabato 20 settembre il comune di Monte Isola terrà una cerimonia di consegna di un defibrillatore donato dalla fabbrica d’armi Beretta. All’evento, organizzato in pompa magna dal Comune, saranno presenti il sindaco il comandante della Polizia Locale e l’amministratore delegato dell’azienda, Franco Gussalli Beretta. Nel suo invito alla stampa, il Comune di Monte Isola conclude con un lapidario: “Nella certezza che saprete dare il giusto rilievo alla notizia”. L’azienda della famiglia, la holding Upifra situata in Lussemburgo, specializzata nella produzione di armi anche da guerra, nel 2024 ha registrato un utile netto in aumento passando da 14,4 a 17,7 milioni di euro, e un fatturato da capogiro di 1,7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beretta dona un defibrillatore al comune di Monte Isola: mi pare una carità pelosa