Che fine ha fatto Benjamin Dominguez? E’ questa una delle domande che va per la maggiore tra i tifosi del Bologna, convinti che questa debba essere la stagione dell’esplosione del talento di La Plata, che compie oggi 22 anni. A rendere attuale attuale la domanda, il match alle porte. Il funambolo argentino esordì in rossoblù e in serie A poco meno di un anno fa: ovvero 11 mesi fa, il 19 ottobre, a Marassi contro il Genoa e fu subito colpo di fulmine. Baricentro basso, dribbling, difficoltà nel fermarlo e nel buttarlo a terra, creatività, capacità di saltare l’uomo e andare al tiro. Avrebbe chiuso la stagione con 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 4 reti e 3 assist e pure con una convocazione nella nazionale maggiore campione del mondo, a marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Benja, l’invisibile. Tutto partì dal Genoa. E’ un caso da risolvere