Tempo di lettura: < 1 minuto Con grande entusiasmo prosegue il progetto “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, che coinvolge le realtà sportive locali durante le partite casalinghe del campionato 2025-2026 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo la partecipazione dei club ASD Pallamano Benevento 23 e ASD Castelpoto, in questo nuovo appuntamento il Benevento Calcio ospiterà le società Smile Basketball, attiva nel settore della pallacanestro e impegnata nella formazione sportiva ed educativa attraverso i valori dello sport, e la Giorgio Ferrini, storica realtà calcistica attualmente iscritta al campionato di Terza Categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento vicino allo sport sannita: domenica giro di campo per due società al “Vigorito”