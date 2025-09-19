Benevento vicino allo sport sannita | domenica giro di campo per due società al Vigorito
Tempo di lettura: < 1 minuto Con grande entusiasmo prosegue il progetto “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, che coinvolge le realtà sportive locali durante le partite casalinghe del campionato 2025-2026 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo la partecipazione dei club ASD Pallamano Benevento 23 e ASD Castelpoto, in questo nuovo appuntamento il Benevento Calcio ospiterà le società Smile Basketball, attiva nel settore della pallacanestro e impegnata nella formazione sportiva ed educativa attraverso i valori dello sport, e la Giorgio Ferrini, storica realtà calcistica attualmente iscritta al campionato di Terza Categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - vicino
Benevento, vicino il quinto colpo: in arrivo un centrocampista greco
Mercato, il Benevento punta al settimo colpo: vicino un vecchio amore di Auteri
Benevento, il portiere Lucatelli vicino al Livorno di due ex giallorossi
LabTv. . Maxi operazione della Dda di Napoli con arresti effettuati all'alba tra Caserta, Napoli, Roma, Avellino e Benevento. Scoperto un sistema corruttivo che permetteva ad un imprenditore vicino al clan dei Casalesi di orientare gli appalti legati alla raccolta Vai su Facebook
Dal famoso gol al Milan col Benevento nel 2018 passando per la situazione difficile di Donnarumma al PSG (vicino al Man City) e un eventuale ritorno in Italia per Alberto. Brignoli si racconta a cuore aperto #AekAthenes #SerieA @AEK_FC_OFFICIAL - X Vai su X
FederCUSI, CUS Benevento e Università del Sannio: uniti per lo sport universitario; Benevento, addio a don Pompilio Cristino: Chiesa sannita in lutto; Alessandro Pepe alla HC Sannio: Non fatevi trascinare nella polemica politica. Rischiate delusioni.
Benevento travolgente a Siracusa. Gli Highlights - Come sottolinea Manuel Bisceglie sul Corriere dello Sport, i sanniti hanno mostrato sin dai primi ... Riporta goalsicilia.it
Benevento, prova di forza a Siracusa - Tutti i gol nella ripresa: apre Salvemini, poi doppietta di Manconi ... Secondo rainews.it