Benevento Campagna Abbonamenti | -1 alla chiusura il dato aggiornato
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel penultimo giorno a disposizione, sono state 24 le tessere sottoscritte oggi dai supporter giallorossi con il totale che ammonta a 5.198. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti 17 GARE relativa alla prossima stagione 20252026, “UNA STORIA DA VIVERE”. Alle 18:25 di oggi, 19 settembre 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 5.198?. Sarà possibile acquistare l’abbonamento fino alle 23:59 di domani (LEGGI QUI) L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - campagna
“Sentiero antiviolenza”, il 1 luglio a Benevento quinta e ultima tappa della campagna della Consulta regionale femminile
Benevento, TicketOne spoilera la data dell’avvio della campagna abbonamenti
Benevento, svelata la campagna abbonamenti: tutti i dettagli
Proroga alla campagna abbonamenti: mancano 5 giorni alla chiusura #Benevento Vai su Facebook
"UNA STORIA DA VIVERE": PROROGATA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER 17 GARE - X Vai su X
Benevento, prorogata fino al 20 settembre la campagna abbonamenti; VENDITA LIBERA CAMPAGNA ABBONAMENTI – UNA STORIA DA VIVERE - IL DATO; Benevento Calcio, prosegue la campagna abbonamenti dopo la riapertura: superata quota 5.070 tessere.
Abbonamenti Benevento Calcio: superata quota 5.170, ultimi giorni di campagna - La campagna “UNA STORIA DA VIVERE”, prorogata fino a sabato 20 settembre 2025, ha visto nelle ultime ore un nuovo incremento: la ... Si legge su sanniosport.it
Abbonamenti, ancora sottoscrizioni: si sfiora la cifra tonda - L'articolo Abbonamenti, ancora sottoscrizioni: si sfiora la cifra tonda proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com