Tempo di lettura: < 1 minuto Nel penultimo giorno a disposizione, sono state 24 le tessere sottoscritte oggi dai supporter giallorossi con il totale che ammonta a 5.198. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti 17 GARE relativa alla prossima stagione 20252026, “UNA STORIA DA VIVERE”. Alle 18:25 di oggi, 19 settembre 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 5.198?. Sarà possibile acquistare l’abbonamento fino alle 23:59 di domani (LEGGI QUI) L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Campagna Abbonamenti: -1 alla chiusura, il dato aggiornato