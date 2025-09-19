Benelli Week la magia si ripete Vengono da mezzo mondo | Siamo follemente innamorati

Nella terza settimana di settembre, da quindici anni esatti, Pesaro si trasforma in un crocevia di persone, ma anche di storie e di culture, che condividono un’unica passione: quella per la motocicletta. E’ l’effetto della Benelli Week, evento in programma in città fino a domenica e che ogni anno, per una settimana, richiama migliaia di motociclisti provenienti da mezzo mondo. Quartier generale della manifestazione è il Museo Officine Benelli, dove ogni mattina, pronti per la partenza dei tour in moto, è possibile incontrare appassionati di ogni tipo. C’è chi arriva dalla Svezia e dalla Finlandia, chi invece dalla Germania, dalla Svizzera o dall’Olanda e poi c’è addirittura chi ha attraversato l’oceano per essere presente arrivando a Pesaro dagli Stati Uniti, dall’Argentina ma anche dalla Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

