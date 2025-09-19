Belotti torna a fare il Gallo e il Cagliari vince a Lecce 2-1

AGI - Il  Cagliari  corsaro al  Via del Mare  nell'anticipo della quarta giornata di  Serie A 20252026. La squadra di  Pisacane  ribalta il  Lecce  (2-1) e centra la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo interno sul  Parma  dello scorso turno. Al vantaggio di  Tiago Gabriel  (5') replica con i primi gol in campionato un rinato  Andrea 'Gallo' Belotti, autore di una doppietta (33' e 71' su rigore) che non metteva a segno dal giugno del 2024 in Atalanta-Fiorentina 2-3. Per i salentini, che restano fermi all'ultimo posto in classifica con un punto, si tratta di un terzo preoccupante ko di seguito. 🔗 Leggi su Agi.it

