Li avevamo visti felici a Taormina, ma ora è ufficiale. Tim Burton e Monica Bellucci si sono lasciati. Sembravano affiatati, complici, innamorati. L’ultima apparizione insieme al Film Festival di Taormina aveva fatto sognare. Ma la favola è finita! Il regista americano e l’attrice italiana hanno annunciato la separazione con un comunicato secco affidato all’Afp. Parole misurate, stile diplomatico. Ma il colpo resta: « È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi». Una rottura che arriva come un fulmine a ciel sereno. Nessuna avvisaglia, nessun segnale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Bellucci-Burton, cala il sipario: la coppia annuncia la fine della relazione