Bellezza e fragilità dal 20 settembre la mostra fotografica della Federazione Speleologica Toscana al Museo di Storia Naturale

“Bellezza e fragilità, immagini rubate al buio” è il titolo della mostra fotografica che aprirà sabato 20 settembre al Museo di Storia naturale del Mediterraneo. L'esposizione, curata dalla Federazione Speleologica Toscana (FST) in collaborazione con il Museo e il patrocinio della Provincia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it