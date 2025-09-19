Bella Hadid lotta con la malattia di Lyme in ospedale tra lacrime e flebo | fan preoccupati

La notizia di quelle foto si è diffusa in fretta mettendo in subbuglio gli ammiratori e le ammiratrici della supermodella statunitense. Bella Hadid tiene in ansia i fan. La modella statunitense ha pubblicato alcune foto su Instagram che rivelano di un nuovo ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Bella Hadid lotta con la malattia di Lyme, in ospedale tra lacrime e flebo: fan preoccupati

Bella Hadid ricoverata in ospedale: la lotta contro la malattia di Lyme - La top model Bella Hadid ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento difficile della sua vita: il ricovero in ospedale a causa della ... Scrive blogdilifestyle.it

Bella Hadid, «la guerriera della malattia di Lyme» è ricoverata in ospedale: le foto social che preoccupano i fan - La top model ventisettenne ha postato su Instagram diverse immagini che documentano i giorni di ricovero, accompagnando gli scatti con parole affettuose rivolte ai fan: «Scusate se sparisco sempre, vi ... Segnala vanityfair.it