Bella Hadid lotta con la malattia di Lyme in ospedale tra lacrime e flebo | di cosa si tratta

La notizia di quelle foto si è diffusa in fretta mettendo in subbuglio gli ammiratori e le ammiratrici della supermodella statunitense. Bella Hadid tiene in ansia i fan. La modella statunitense ha pubblicato alcune foto su Instagram che rivelano di un nuovo ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Bella Hadid lotta con la malattia di Lyme, in ospedale tra lacrime e flebo: di cosa si tratta

In questa notizia si parla di: bella - hadid

Perché siamo così obsessed dal velvet blonde di Bella Hadid

I segreti di stile di Bella Hadid che puoi adottare facilmente

Bella Hadid il look cottagecore (low cost) da replicare quest’estate

Bella Hadid in ospedale per la malattia di Lyme: «Scusate se sparisco sempre» - facebook.com Vai su Facebook

La sorella Gigi Hadid le ha scritto tra i commenti: “Ti voglio bene! Spero di vederti presto in forze e in salute come meriti” #BellaHadid - X Vai su X

Bella Hadid lotta con la malattia di Lyme, in ospedale tra lacrime e flebo: di cosa si tratta; Sono in missione contro la malattia: Bella Hadid in ospedale rassicura i fan mentre lotta contro la malattia di Lyme; Bella Hadid, «la guerriera della malattia di Lyme» è ricoverata in ospedale: le foto social che preoccupano i fan.

Bella Hadid dall’ospedale: il racconto della sua lotta alla malattia di Lyme - Bella Hadid aggiorna i fan dall’ospedale: le nuove foto e tutto ciò che c’è da sapere sulla malattia di Lyme, dai sintomi alla prevenzione. Da alfemminile.com

Bella Hadid, «la guerriera della malattia di Lyme» è ricoverata in ospedale: le foto social che preoccupano i fan - La top model ventisettenne ha postato su Instagram diverse immagini che documentano i giorni di ricovero, accompagnando gli scatti con parole affettuose rivolte ai fan: «Scusate se sparisco sempre, vi ... Scrive vanityfair.it