Bella Hadid in ospedale per la malattia di Lyme la madre | Sei una guerriera

Bella Hadid ha voluto condividere con i fan un momento molto difficile della sua vita, rivelando di essere in ospedale a causa della malattia di cui soffre da tempo, la malattia di Lyme. La top model ha deciso di condividere con i follower alcune foto che la ritraggono in ospedale, tra selfie in cui la si vede lottare contro il dolore, scatti in cui si notano i tubi e i macchinari medici e anche qualche immagine di speranza, tra fiori che sbocciano e arcobaleni. « Mi dispiace, scompaio sempre. Vi voglio bene ragazzi», ha scritto la modella 28enne nel suo carosello Instagram, condiviso mercoledì. 🔗 Leggi su Amica.it
