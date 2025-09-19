Ci sono canti che nascono in un preciso contesto storico e che, con il tempo, riescono a scrollarsi di dosso i confini della memoria per diventare simboli universali. “Bella Ciao” è uno di questi: non è più soltanto l’inno della Resistenza italiana, ma un richiamo globale alla dignità, alla giustizia e alla rivolta contro ogni potere dittatoriale. Nelle sue strofe semplici, quasi infantili, si cela la potenza di una scelta radicale: quella del partigiano che affronta la morte pur di lasciare un’eredità di libertà. Per questo “Bella Ciao” continua a emozionare, a vibrare nelle piazze del mondo, dalle manifestazioni in Cile a quelle a Hong Kong, dalle primavere arabe alle proteste europee contro i nuovi autoritarismi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Bella Ciao è l’eco universale della libertà