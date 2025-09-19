Belen Rodriguez innamorata e felice | chi è la sua fiamma Stefano Belingardi Clusoni

Le prime indiscrezioni avevano iniziato a circolare quest'estate, quando la coppia era stata sorpresa a baciarsi in un locale della Costa Smeralda, ma ora a quanto pare Belen Rodriguez non si nasconde più e la sua liaison con Stefano Belingardi Clusoni è solida e procede a gonfie vele. A confermarlo è il settimanale Oggi, che titola così in modo esplicito: "Belen sbandiera ai quattro venti il suo ennesimo nuovo amore". Archiviati i dissapori con la sorella Cecilia che per mesi hanno alimentato il gossip, anche se a quanto pare ci sarebbero ancora delle frizioni col marito Ignazio Moser, la showgirl argentina si sarebbe gettata a capofitto in questa relazione mentre si sta preparando per tornare al lavoro alla conduzione di una trasmissione su Radio2.

Stefano Belingardi Clusoni, classe 1987, è lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip ma molto conosciuto nel settore in cui lavora.

Belen Rodriguez potrebbe aver trovato un nuovo amore: l'architetto milanese Stefano Belingardi Clusoni.