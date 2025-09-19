Beh ma Paolo tanto… | le parole che gelano il sangue Colpo di grazia ai genitori

La notizia ha sconvolto tutti, lasciando la comunità di Santi Cosma e Damiano senza fiato e con il cuore pesante. Paolo Mendico, solo 14 anni, si è tolto la vita, gettando luce su una realtà di bullismo che spesso rimane nascosta dietro sorrisi e silenzi. Mentre i genitori cercano risposte e giustizia, la storia di Paolo diventa il simbolo di un malessere collettivo che non si può più ignorare. Il dolore dei genitori e il peso del silenzio Un dramma che parte dai banchi: sotto inchiesta la scuola. L’ inchiesta aperta dalla Procura dei minori di Roma parla chiaro: si indaga per istigazione o aiuto al suicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

