La notizia ha sconvolto tutti, lasciando la comunità di Santi Cosma e Damiano senza fiato e con il cuore pesante. Paolo Mendico, solo 14 anni, si è tolto la vita, gettando luce su una realtà di bullismo che spesso rimane nascosta dietro sorrisi e silenzi. Mentre i genitori cercano risposte e giustizia, la storia di Paolo diventa il simbolo di un malessere collettivo che non si può più ignorare. Il dolore dei genitori e il peso del silenzio Un dramma che parte dai banchi: sotto inchiesta la scuola. L’ inchiesta aperta dalla Procura dei minori di Roma parla chiaro: si indaga per istigazione o aiuto al suicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Beh ma Paolo tanto…”: le parole che gelano il sangue. Colpo di grazia ai genitori