Beautiful trame settimanali dal 20 al 26 settembre 2025 | serata di festa per Eric a villa Forrester con sorpresa finale per Donna

Superguidatv.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 20 al 26 settembre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo una festa organizzata dai parenti e dagli amici di Eric a villa Forrester, per festeggiare la guarigione del patriarca. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Beautiful: Eric vuole festeggiare. R.J. riceve una telefonata dal nonno che lo lascia senza parole: Finn ha appena rassicurato tutti sulle condizioni di Eric, confermandone i progressi, e il patriarca, pieno di entusiasmo, propone di festeggiare già quella sera, invitando anche Luna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

beautiful trame settimanali dal 20 al 26 settembre 2025 serata di festa per eric a villa forrester con sorpresa finale per donna

© Superguidatv.it - Beautiful, trame settimanali dal 20 al 26 settembre 2025: serata di festa per Eric a villa Forrester (con sorpresa finale per Donna)

In questa notizia si parla di: beautiful - trame

Beautiful, trame americane: Luna mostra il suo vero volto (e per Steffy sono guai)

Beautiful, trame settimanali dal 5 all’11 luglio 2025: Eric in condizioni critiche, Ridge distrutto

Anticipazioni beautiful trame dal 7 al 13 luglio 2025

Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025; Beautiful, le trame della settimana dal 14 al 20 luglio; Beautiful, le trame dal 14 al 20 luglio 2025.

beautiful trame settimanali 20Beautiful, trame della settimana dal 15 al 20 settembre: Hope indecisa sul matrimonio - Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 settembre alle 13:45, promettono emozioni intense e colpi di scena inaspettati. Segnala it.blastingnews.com

beautiful trame settimanali 20Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 14 al 20 settembre - Prosegue l'appuntamento con le puntate inedite di Beautiful in onda tutti i giorni su Canale 5, le anticipazioni da domenica 14 a sabato 20 settembre 2025 ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Trame Settimanali 20