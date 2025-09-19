Nuovo appuntamento oggi – venerdì 19 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Donna incoraggia Eric e lo sostiene, chiedendogli di prometterle di non nasconderle più nulla. Nel frattempo, R.J. e Luna trascorrono la loro prima notte insieme nella nuova casa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 19 settembre 2025 | Video Mediaset