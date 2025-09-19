Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2025 | Eric pronto a festeggiare e stavolta brinderà alla vita!

Comingsoon.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 20 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Eric riceverà bellissime notizie sulla sua salute e sarà pronto a festeggiare con una grande sorpresa per Donna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

beautiful anticipazioni puntata del 20 settembre 2025 eric pronto a festeggiare e stavolta brinder224 alla vita

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2025: Eric pronto a festeggiare e stavolta brinderà alla vita!

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025

Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2025: Eric pronto a festeggiare e stavolta brinderà alla vita!; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 14 al 20 settembre; Beautiful, le anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2025.

beautiful anticipazioni puntata 20Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2025: Eric pronto a festeggiare e stavolta brinderà alla vita! - Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Eric riceverà bellissime notizie sulla sua ... Scrive comingsoon.it

beautiful anticipazioni puntata 20Beautiful anticipazioni 20-26 settembre: la festa per la guarigione di Eric e il matrimonio improvvisato a villa Forrester - La festa per la guarigione di eric forrester riunisce la famiglia a villa forrester con rivelazioni, una proposta di matrimonio e nuovi sviluppi sulla paternità di Luna ... Come scrive gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Anticipazioni Puntata 20