Beautiful Anticipazioni | Pugnalata al cuore per Sheila tra menzogne e segreti

Hope implora Deacon di allontanarsi da Sheila, Steffy esplode contro la suocera, la Carter ordisce un attacco micidiale e un'ombra dal passato riemerge a Los Angeles Ecco la versione riscritta, dinamica, coinvolgente, adatta a essere narrata fuori campo — rifinita per sorprendere. Hope lotta con un urlo muto che sale dal cuore: chiede a Deacon di abbandonare Sheila. Non è solo un desiderio, è un grido disperato che vibra nell'aria. Nei prossimi episodi di Beautiful la tensione si taglia con un coltello. Sheila, con la sua solita audacia, scatta un selfie con Kelly. Non è un gesto innocente. Quel volto, quell'immagine, raggiunge Steffy come una lama.

