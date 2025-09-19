Beautiful Anticipazioni Americane | Thomas Becca Brooke E Ridge Abbracciati!

Beautiful: Thomas Forrester furioso con Ridge, beccato con Brooke Scena scioccante a Beautiful: Thomas sorprende suo padre tra le braccia di Brooke e la tensione esplode. Ecco tutti i dettagli. Thomas Forrester ha fatto ritorno a Los Angeles, e lo ha fatto in grande stile. Non si tratta di una semplice visita alla famiglia, ma di un rientro che promette tempesta. La sua prima tappa? Ovviamente la Forrester Creations, ma quello che ha trovato lo ha lasciato senza parole. Una scena destinata a far tremare l’intero equilibrio della famiglia: suo padre Ridge in un tenero abbraccio con Brooke. Una visione che ha scatenato l’ira del giovane Forrester e riaperto vecchie ferite mai davvero rimarginate. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas Becca Brooke E Ridge Abbracciati!

