Beautiful Anticipazioni Americane | Li strozza Luna Bill e Katie vogliono vendetta!

Nelle puntate americane di Beautiful Will ha informato i suoi genitori della trappola in cui Luna lo ha fatto cadere. Bill e Katie vogliono vendetta e si sono diretti a casa di Li che, scoperto quanto combinato dalla nipote, ha deciso di strozzarla. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Li strozza Luna, Bill e Katie vogliono vendetta!

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025

