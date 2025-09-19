Batosta pesante per Elodie davvero un amaro risveglio | cos’è successo
News tv. – Giovedì 18 settembre la televisione italiana ha offerto una prima serata all'insegna della musica, ma con esiti ben diversi rispetto alle attese. Su Rai 1 è andato in onda Jukebox – La notte delle hit, condotto da Antonella Clerici insieme a Clementino, mentre su Canale 5 è stato trasmesso lo speciale concerto di Elodie a San Siro, evento molto atteso dal pubblico e dal mondo della discografia. Batosta pesante per Elodie, davvero un amaro risveglio. I numeri però parlano chiaro: vince Rai 1, con 2.517.000 spettatori e il 17,9% di share, contro 1.
