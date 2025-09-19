Il 20 settembre Panini Comics celebra il Batman Day 2025 con volumi speciali, variant cover e la Joker Collection. Sabato 20 settembre torna l’appuntamento con il Batman Day, la giornata che unisce i fan di tutto il mondo per celebrare uno dei personaggi più iconici e amati dell’universo fumettistico e cinematografico. Per l’occasione, Panini Comics rende omaggio alla straordinaria potenza narrativa dell’Uomo Pipistrello con una serie di uscite speciali: dall’antologia celebrativa Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro, alla variant cover dell’albo mensile Batman 118 illustrata da Nicola Scott, fino a un focus dedicato al suo antagonista più celebre con la Joker Collection. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Batman Day 2025: Panini celebra il Cavaliere Oscuro