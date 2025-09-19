Batman Day 2025 | Panini celebra il Cavaliere Oscuro
Il 20 settembre Panini Comics celebra il Batman Day 2025 con volumi speciali, variant cover e la Joker Collection. Sabato 20 settembre torna l’appuntamento con il Batman Day, la giornata che unisce i fan di tutto il mondo per celebrare uno dei personaggi più iconici e amati dell’universo fumettistico e cinematografico. Per l’occasione, Panini Comics rende omaggio alla straordinaria potenza narrativa dell’Uomo Pipistrello con una serie di uscite speciali: dall’antologia celebrativa Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro, alla variant cover dell’albo mensile Batman 118 illustrata da Nicola Scott, fino a un focus dedicato al suo antagonista più celebre con la Joker Collection. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: batman - panini
Panini – In arrivo a novembre le versioni internazionali dei crossover Marvel/DC e DC/Marvel con protagonisti Deadpool e Batman
NOVITA' DEL 17 SETTEMBRE 2025 001 EDIZIONI - JINMEN 10 - MOTHER PARASITE 9 EDIZIONI STAR COMICS - RANKING OF KINGS 14 - SUPER BALL GIRLS 2 PANINI COMICS - LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 6 PANINI DC - ABSOLUTE BATMAN Vai su Facebook
Batman Day 2025, eventi e iniziative in Italia e nel mondo; Batman Day, il mondo omaggia il Cavaliere Oscuro; Batman Day: anche a Roma tanti eventi per celebrare l’eroe dei fumetti.
Batman Day 2025: Panini celebra il Cavaliere Oscuro - Il 20 settembre Panini Comics celebra il Batman Day 2025 con volumi speciali, variant cover e la Joker Collection ... Segnala lopinionista.it
Batman Day 2025: tutti gli eventi dedicati al Cavaliere Oscuro in Italia - Il prossimo Batman Day si celebrerà il 20 settembre 2025 e, come da tradizione, gli appuntamenti saranno numerosi ... Da cinematographe.it