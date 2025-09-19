Basta auto elettriche cinesi anzi no | ora Salvini elogia la cooperazione con Pechino nel settore automobilistico

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti, non immaginando che il famoso verso sarebbe stato adatto persino a descrivere la lunga e altalenante relazione tra Matteo Salvini e la Cina. Salvini: "Ci sono ampie prospettive di cooperazione" con. 🔗 Leggi su Today.it