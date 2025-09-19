Bassa Romagna un tavolo per l’emergenza abitativa
A fronte di una emergenza abitativa che chiede sempre più attenzione, l’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha istituito il ’ Tavolo dell’abitare ’ che ha ottenuto, di recente, un finanziamento regionale di 15.000 euro a sostegno delle proprie attività. L’obiettivo del tavolo è quello di mettere a confronto amministratori, tecnici dell’Unione e dei comuni che ne fanno parte, Acer, sindacati, enti privati del terzo settore come Caritas, cooperativa Il Solco, associazione Melograno e le aziende del comparto edile per definire strategie e pratiche in grado di orientare possibili soluzioni. Parlando di edilizia pubblica, quindi di alloggi Erp, al momento i soggetti in attesa di assegnazione sul territorio dell’Unione sono 406 a fronte dei 435 ammessi in graduatoria, di cui il 44% in media è di origine straniera, con percentuali che variano dal 60% di Alfonsine al 14% di Bagnara di Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bassa - romagna
