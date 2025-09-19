Basket serie A2 | si avvicina il debutto domenica a Brescia in campo neutro Sella Fall e Devoe stringono i denti A Mestre in tv venerdì 3 ottobre
A due giorni dall’esordio in campionato della Sella Cento contro la Libertas Livorno, arrivano buone notizie per staff tecnico e tifosi. Fall e Devoe saranno a disposizione di coach Di Paolantonio domenica, anche se il loro minutaggio sarà limitato perché entrambi i giocatori sono reduci da settimane di stop. In questi giorni le risposte in allenamento sono state positive, quindi la Benedetto XIV Cento sarà al completo al PalaLeonessa di Brescia. Ottime notizie per tutti i tifosi e appassionati di basket centesi che stanno organizzando la trasferta di domenica: il Settore Zimmer ha già riempito un pullman da alcuni giorni e si sta tentando di allestirne un altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie B | Pielle, Turchetto confermato sulla panchina biancoblù: "Ha dato una identità alla squadra"
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
BASKET SERIE B NAZIONALE - La Pallacanestro Vicenza 2012 pronta al debutto con un pieno di S4 Energia, nuovo sponsor della squadra che esordirà domenica in trasferta contro Legnano: palla a due alle ore 18! https://sportvicentino.it/2025/09/18/la-palla - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 1° Trofeo Ticino (13/09/25) Riso Scotti Pavia 1933 ELACHEM VIGEVANO 1955 Intervista: Mauro ZAPPI (Coach RISO SCOTTI PAVIA) ----------------------------------------- Pallacanestro Pavia 1933 - facebook.com Vai su Facebook
Basket serie A2, finale playoff. Domenica la gara 1: la Pallacanestro Cantù sfida Rimini; L'abbraccio alla JuVi Ferraroni: ecco i protagonisti della stagione; Pistoia Basket, fine di un’era? Della Rosa si avvicina alla Fortitudo.
Basket serie A2: si avvicina il debutto, domenica a Brescia in campo neutro. Sella, Fall e Devoe stringono i denti. A Mestre in tv venerdì 3 ottobre - Dopo aver svelato domenica la nuova maglia per la stagione 2025/2026, mercoledì la società ha presentato anche il nuovo pantaloncino sul quale spicca il logo Baltur. sport.quotidiano.net scrive
Serie A2 Old Wild West in esclusiva in chiaro su RaiSport HD e Rai Play - Lega Nazionale Pallacanestro ha il piacere di comunicare il rinnovo dell’accordo con RAI, che ne acquisisce i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Scrive pianetabasket.com