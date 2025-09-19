Basket serie A2 | si avvicina il debutto domenica a Brescia in campo neutro Sella Fall e Devoe stringono i denti A Mestre in tv venerdì 3 ottobre

A due giorni dall’esordio in campionato della Sella Cento contro la Libertas Livorno, arrivano buone notizie per staff tecnico e tifosi. Fall e Devoe saranno a disposizione di coach Di Paolantonio domenica, anche se il loro minutaggio sarà limitato perché entrambi i giocatori sono reduci da settimane di stop. In questi giorni le risposte in allenamento sono state positive, quindi la Benedetto XIV Cento sarà al completo al PalaLeonessa di Brescia. Ottime notizie per tutti i tifosi e appassionati di basket centesi che stanno organizzando la trasferta di domenica: il Settore Zimmer ha già riempito un pullman da alcuni giorni e si sta tentando di allestirne un altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

