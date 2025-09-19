Basket Nel Con-Vivere a canestro Vincono gli Sky Walkers
Il titolo se le sono aggiudicato i lucchesi dello Sky Walkers, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo “Con-Vivere a canestro“, una iniziativa alla sua prima edizione, che ha unito basket, sport e territorio, all’interno del programma di “ Con-vivere Carrara festival 2025 “. Riservato alla categoria Esordienti, il torneo è stato organizzato dal Cmc sul campo del centro giovanile diocesano di via 7 luglio, nelle stesse giornate della kermesse cittadina. "L’obiettivo era la valorizzazione dello sport come strumento di crescita, inclusione e condivisione – scrive la società in una nota – e sono venute fuori due belle giornate di pallacanestro, energia e passione, in una cornice tutta da vivere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - vivere
Riparte il Baskin a Ladispoli! Il BkL Basket Ladispoli è felice di annunciare il nostro Open Day per la nuova stagione! Sabato 20 settembre ? Dalle 11 alle 13 Scuola Corrado Melone – P.za Falcone, Ladispoli Unisciti a noi per scoprire e vivere il Baski - facebook.com Vai su Facebook
Eurobasket, è il momento delle semifinali: dove vederle in tv e streaming; Torna a vivere il Palafrancioli; White Men Can't Jump, ovvero vivere lo streetball un canestro (e una scommessa) alla volta nella California degli anni Novanta.
Basket, Nel “Con-Vivere a canestro“. Vincono gli Sky Walkers - Il titolo se le sono aggiudicato i lucchesi dello Sky Walkers, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo “Con- sport.quotidiano.net scrive
Basket, dagli Europei under 20 ai successi della femminile: si rivede la luce sotto canestro - Non avrà i numeri del tennis o della pallavolo, ma anche il basket in Italia inizia di nuovo a vedere la luce. Da corrieredellosport.it