Il titolo se le sono aggiudicato i lucchesi dello Sky Walkers, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo “Con-Vivere a canestro“, una iniziativa alla sua prima edizione, che ha unito basket, sport e territorio, all’interno del programma di “ Con-vivere Carrara festival 2025 “. Riservato alla categoria Esordienti, il torneo è stato organizzato dal Cmc sul campo del centro giovanile diocesano di via 7 luglio, nelle stesse giornate della kermesse cittadina. "L’obiettivo era la valorizzazione dello sport come strumento di crescita, inclusione e condivisione – scrive la società in una nota – e sono venute fuori due belle giornate di pallacanestro, energia e passione, in una cornice tutta da vivere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Nel “Con-Vivere a canestro“. Vincono gli Sky Walkers