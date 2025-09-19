Tanta delusione e tanti rimpianti per l’Italia femminile di basket 3×3 ai Mondiali Under 23 che si stanno disputando a Xiongan, in Cina. Le azzurre, infatti, nel primo match della seconda giornata sono state sconfitte di misura dal Giappone e, complice anche il ko ai supplementari con la Cina la prima giornata, hanno mancato la qualificazione ai quarti di finale. Parte subito in salita il match per l’Italia, con due canestri da oltre l’arco che firmano il 4-1 cinese dopo poco più di un minuto di gioco. Rimontano le azzurre, spinte da Ashley Chinenye Egwoh, si portano in vantaggio toccando il +3 con Silvia Nativi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile 3×3: l’Italia perde col Giappone ed è fuori dai Mondiali Under 23